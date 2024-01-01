Девятилетний сын возил бесчувственную Седокову по полу после смерти Тиммы

Анна Седокова прервала молчание и наконец рассказала детали совместной жизни с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Так, известная певица сообщила, что у мужа были проблемы с агрессией, поэтому она и ушла от него. Так, однажды в День святого Валентина Янис избил Анну до синяков на лице. А еще был случай, когда Тимма бросался в Седокову и ее детей ножом.

16 декабря 2024 года Янис Тимма покончил с собой в одном из московских хостелов. Перед смертью спортсмен пытался дозвониться до бывшей жены Анны Седоковой, но она отмечала день рождения и трубку не брала.

Когда же артистка узнала о смерти экс-супруга, то с ней случился нервный срыв. Впервые Анна рассказала, как пыталась собрать себя после трагического события. "Я не могла встать ровно от таблеток. Я сразу падала в обморок. Я была в психдиспансере. Мой девятилетний сын носил/возил меня по квартире по полу без памяти. Потому что я была без сознания. А есть надо было. И в туалет", - рассказала Седокова.

Тем не менее, ей удалось взять себя в руки и жить дальше. "Нужно просто идти дальше. Вот просто встать и идти", - заключила артистка на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

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