В Москве не слышали никаких официальных заявлений из Киева относительно новых президентских выборов на Украине. На это указал в четверг, 2 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, есть только "сообщения СМИ о том, что, дескать, не исключены выборы, о том, что ведутся какие-то встречи на этот счет и так далее". Однако официальных сведений на этот счет нет, а "информацию в стиле "якобы" мы не хотели бы комментировать".

Песков также указал, что легитимность Владимира Зеленского как главы государства на Украине "стоит под серьезным вопросом с точки зрения права" (цитаты по "Интерфаксу").

Президент России Владимир Путин ранее напоминал, что уже два года Владимир Зеленский находится у власти нелегитимно — непонятно, "куда деть" это время, есть и множество других вопросов. Тем не менее, если у Киева действительно "есть желание закончить конфликт мирным путем, мы найдем тех, кто подпишет соответствующий документ", который претендует на статус исторического.

При этом Зеленский заявлял, что готов покинуть президентское кресло после окончания военного конфликта с Россией. Как утверждал утративший легитимность президент Украины, он готов обратиться к Верховной раде с просьбой организовать выборы нового главы государства, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.