ЕС сделал Армении заманчивое предложение: "У нас богатый опыт"

Евросоюз поможет Армении преодолеть экономические трудности, сопряженные с разрывом связей с Россией и Евразийским экономическим союзом. Такое заявление сделала в четверг, 2 июля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам политика, Брюссель видит "экономическое давление России", с которым объединенная Европа "всегда борется", если пресловутое давление направлено на страны, выбравшие Европейский союз.

В частности, Урсула фон дер Ляйен пообещала открыть рынок Евросоюза для 80% экспорта армянских товаров и выделить 18 миллионов евро на поддержку армянского экспорта.

В вопросе обеспечения Армении энергоносителями глава ЕК призвала развивать "стратегический многоуровневый подход". Она заявила, что Евросоюз готов оказать помощь Армении в случае повышения Россией цен на природный газ, тем более что интеграционное объединение накопило "богатый опыт в сфере диверсификации энергопоставок", сообщает "Интерфакс".

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров скептически оценил высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После слов армянского политика о том, что Ереван не боится подорожания газа в случае ухудшения отношений с Москвой, рассчитывает превратиться в "перекресток мира" и разбогатеть, Лавров предложил: "Пусть обеспечит".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем напомнил, что интеграция республики в ЕАЭС "ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении", причем "по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы".