Дрон ВСУ атаковал автобус Минск-Анапа

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель – Анапа. Инцидент произошел на автостоянке в районе населенного пункта Красная Гора в Брянской области России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал "Первый информационный", дрон влетел в транспорт сегодня в 11:55. В пассажирском автобусе марки Higer находились 14 человек. Пострадали два водителя из Гомельской области Беларуси, они получили легкие ранения.

В свою очередь, Shot утверждает, что инцидент произошел на таможенном переходе "Красный камень". По данным канала, переход закрыт, в результате образовалась пробка. Из Гомеля выехала группа для эвакуации раненых и пассажиров.