Проклятье Виндзоров? Кто из британской королевской семьи, помимо Карла III и Кейт Миддлтон, боролся с раком

Семья Виндзоров не понаслышке знает, что такое рак. И король, и его дети много лет являются кураторами благотворительных фондов, помогающих людям бороться с онкологией. А недавно коварная болезнь добралась и до британского монарха. Но и помимо Карла III в этой династии было немало других представителей, столкнувшихся с раком.

Говорят, что у Елизаветы II тоже было онкологическое заболевание. Якобы она столкнулась с болезнью уже под конец жизни, и что это был рак костей. Однако официального подтверждения информации предоставлено не было.

Но, пожалуй, самые трагические события, связанные частично с раком, произошли в семье Виндзор в XX веке. 6 февраля 1952 года в возрасте 56 лет скончался Георг VI. Незадолго до этого монарху полностью удалили левое легкое, но операция лишь отсрочила смерть отца Елизаветы II. Принцессе пришлось слишком рано стать королевой, однако она прекрасно справилась со своей ролью.

Судьбу Георга VI разделил и герцог Виндзорский. Любимый дядюшка Елизаветы II тоже был королем Великобритании. Но, не успев короноваться, Дэвид (так его звали в семье) отрекся от престола из-за любви к недостойной, по мнению его семьи, женщине Уоллис Симпсон. Если бы он поступил иначе, поставив долг выше любви, то вся история могла повернуться иначе. Как бы то ни было, бывший король Эдуард VIII остаток своих дней провел вместе с Симпсон в изгнании, пережив младшего брата на 20 лет. Дэвид также скончался от рака. Оба этих Виндзора были заядлыми курильщиками.

Точно такая же участь ждала и маму обоих монархов Великобритании. Королева Мария Текская пережила сына Георга на год. Официально было объявлено, что она скончалась из-за проблем с желудком. Но на деле все было иначе. Мария обожала табак, он ее и погубил, спровоцировав рак легких.

Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон, вдова Георга VI и мать Елизаветы II, пережила Вторую Мировую войну, скоропостижную кончину мужа и дочери Маргарет, и упокоилась в 101 год. Боуз-Лайон дважды смогла побороть рак. В 60 лет она столкнулась с раком толстой кишки, а спустя 20 лет — груди. Почти до самой смерти Елизавета сохраняла бодрость духа и выполняла свой долг перед Короной.

Следующий Виндзор, который столкнулся с онкологическим заболеванием — это нынешний король Великобритании Карл III. Он, как известно, всегда выступал против курения. Вероятно, смерть родных из-за этой вредной привычки навсегда оставила отпечаток на монархе. Однако и его не миновал рак, что послужило поводом для разговоров о проклятье Виндзоров. К слову, точный диагноз Карла до сих пор так и не раскрыт.

А два года назад рак выявили у всеобщей любимицы Кейт Миддлтон. Как и в случае с Карлом III, никто не собирается раскрывать общественности подробности. Уже почти год, по заверению Кенсингтонского дворца, принцесса Уэльская находится в ремиссии.