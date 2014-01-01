Трамп возмутился тратами США на НАТО

Соединенные Штаты не получают никакой выгоды от финансирования НАТО – притом, что тратят на Североатлантический альянс гораздо больше других стран. Свое возмущение президент США Дональд Трамп выразил в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что США потратили 999 миллиардов долларов. Тогда как Великобритания внесла 90,5 миллиардов долларов, Франция — 66,5 миллиардов долларов, Италия — 48,8 миллиардов долларов, Польша — 44,3 миллиарда долларов.

По словам американского лидера, другие страны, в том числе Германия, потратили на НАТО за период 2014-2025 годы намного меньше Соединенных Штатов. Это просто смешно, возмутился хозяин Белого дома.