Конфликт на Украине к настоящему времени "вступил в решающую фазу". Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Как заявил политик в интервью журналу Der Spiegel, спонсорам и партнерам киевского режима "следует использовать этот момент", поскольку Украина очень нуждается в финансировании.

При этом ремарку интервьюера о том, что ФРГ готова внести 12 миллиардов евро в фонд поддержки Украины, который будут обсуждать на предстоящем в Турции саммите НАТО, Писториус отреагировал фразой "Мы не должны сбавлять обороты".

Ранее МИД России предостерег НАТО и киевский режим от шагов по нагнетанию эскалации. Представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что НАТО дрейфует в зону повышенного риска на пути превращения Украины в испытательный полигон, тогда как киевский режим наращивает попытки столкнуть альянс в прямом вооруженном конфликте с Россией.

Между тем обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко напомнил, что "любые войны заканчиваются миром", однако в ситуации с Украиной "у всех есть предложения, но всех не устраивает предложение оппонента, поэтому необходимо усилить свою позицию".