Симоньян откровенно рассказала о борьбе с раком: "Не имею права лежать и плакать"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Журналистка уже перенесла операцию и прошла несколько курсов химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего.

На своей странице в соцсети Симоньян общается с поклонниками и рассказывает о болезни. Маргарита не унывает и даже с юмором говорит о том, что с ней происходит. Многие поклонники удивляются тому, как у главы RT хватает на все сил как моральных, так и физических. На самом деле журналистке очень горько, но она получает огромную поддержку от близких, а также чувствует ответственность за них.

"Лечусь. Я делаю все, что говорят врачи. Ну, как видите, работаю, продолжаю. У меня маленькие дети. Я не могу просто лечь, лежать и плакать. Не имею права", — поделилась Симоньян в откровенном интервью китайскому порталу "Гуаньча".

Напомним, что о своей болезни Симоньян сообщила в сентябре 2025 года. Маргарита призналась, что в ноябре 2024 года плановое обследование не выявило проблем, а уже через год врачи диагностировали у нее рак с метастазами.