Глава ЦБ не увидела инфляционных эффектов от ситуации с топливом

Банк России пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом в стране. Такое заявление сделала в четверг, 2 июля, председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнула глава Центробанка, происходящее на топливном рынке учитывается в денежно-кредитной политике. Потенциально "существуют проинфляционные риски", но "пока мы вторичные эффекты не видим".

Набиуллина отметила, что "это могут быть разовые шоки предложения, носить временный характер, и мы исходим из того, что они будут носить временный характер".

В любом случае, ЦБ внимательно следит за ситуацией — руководитель регулятора выразила мнение о том, что правительство принимает все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил, что пока рано говорить о риске подорожания продовольственных товаров из-за роста цен на топливо. В Министерстве промышленности и торговли России заверили, что контролируют ситуацию с наличием топлива у ретейлеров.

Тем временем Минэнерго призвало не доверять интернет-ресурсам, предлагающим интерактивные карты наличия топлива на автозаправках. В ведомстве подчеркнули, что такие сайты и приложения не только распространяют фейки — они еще и нелегально собирают личные данные пользователей.