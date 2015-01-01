Подготовка к саммиту НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе, идет полным ходом. Западные СМИ пытаются оправдать выделение очередных десятков миллиардов евро коррупционному режиму. Зеленский эвакуировался в Ирландию. И не только для того, чтобы там подбросили деньжат и оружия. В Дублин его загнал страх российских ответных ударов. Когда опасность вроде бы как миновала, глава режима решил сыграть в героя. Объявил, что срочно прерывает европейское турне и возвращается домой. Якобы - чтобы быть с народом.

С обещаниями материальной поддержки тут же вылезла глава евродипломатии Кая Каллас: "Одних лишь слов осуждения недостаточно, чтобы остановить атаки на Киев. На этой неделе ЕС начал выделять 6 миллиардов евро в рамках 90-миллиардного кредита на укрепление обороны Украины. Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России, в ответ на удары".

Европейские граждане, которые теперь платят за энергоресурсы втридорога, очень надеются, что с Киева спросит хотя бы прокуратура Германии. Ведомство подтвердило обвинения против пока единственного подозреваемого в подрыве газопроводов "Северные потоки". Из полного текста следует, что этот гражданин Украины, некий Сергей К., вовсе не мститель-одиночка.

Федеральная прокуратура Германии утверждает, что диверсия была подготовлена и осуществлена по поручению государственных органов Украины. То есть, уточняют СМИ, государственный орган Германии впервые указывает на государство Украина как на виновника взрывов на "Северных потоках".

В Монако еще не поймали преступника, заложившего взрывное устройство перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева, как взорвалась еще одна бомба - информационная. Французская пресса пишет: возможно, покушение на бизнесмена было не следствием криминальных разборок, а попыткой политического убийства. И заказчика нужно искать в Киеве: "Бывший сотрудник французской внешней разведки и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Монике заявил в интервью, что одной из вероятных причин покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева стало его намерение выступить в Европейском парламенте с докладом о коррупции на Украине. Не исключено, что такие планы восприняли как провокацию."

На самой Украине третий день - народные гуляния. Празднуют день рождения главнокомандующего запрещенной в России УПА Романа Шухевича. А мэр Львова проводит экскурсии по будущему музею нацистскому палачу.

Представитель польской оппозиционной партии "Конфедерация" Павел Усёндек наглядно продемонстрировал, как на современной Украине воспитывается культ нацистов. В красочной книжке для дошкольников "Приключения Алармика и его друзей" маленький украинский супергерой поет про зловещую Москву и наглую Варшаву. Еще в детском саду на подкорку детям вбивается информация о героической борьбе бандеровцев против внешних врагов. Книга вышла в 2015 году, когда Украина уже была под внешним управлением и финансированием Запада. А, значит, поляки тоже поддержали ее появление. Не только своими деньгами, но и молчаливым согласием.