Собянин: Завершается реконструкция двух зданий школы в районе Ивановское

Наталья с сыном впервые в школе "Южное Измайлово" на востоке столицы после масштабной реконструкции. Сюда старший Вова пойдет в четвертый класс, а его младший брат - в первый.

В спортзалах уложили специальный амортизирующий паркет, который снижает нагрузку на суставы, а раздевалки оснастили душевыми. Будущие восьмиклассницы оценили: "Я очень ждала этого окончания ремонта, потому что мне было безумно интересно, какая школа станет".

В столице продолжается масштабное обновление школ по городской программе "Моя школа". В районе Ивановское в нее вошли шесть зданий. Об этом на своем канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: "Школьные каникулы - горячая пора для московских специалистов. Нужно многое сделать, чтобы к 1 сентября порадовать детей и учителей. У ребят появится современное и удобное пространство для учебы, творчества, занятий спортом. У педагогов под рукой будет всё необходимое для проведения интересных уроков. Школы, которым больше 40 лет, не будут уступать новым строящимся в городе. Завершим работы к сентябрю".

От здания, которое было построено еще в прошлом веке, остались только внешние стены. Специалисты провели полную замену инженерных коммуникаций, провели высокоскоростной интернет, поставили кондиционеры в некоторых помещениях - в том числе медиазале с подиумом.

"В актовом зале предусмотрены акустические панели, которые поглощают посторонние шумы. Предусмотрены линейные светильники для удобства, шторы и проектор", - отметил Александр Кузнецов, заместитель генерального директора компании-генподрядчика.

После полной реконструкции пространство стало современным и функциональным. В светлых тонах с яркими акцентами. Кстати, с этого года в московский стандарт отделки школ введены новые цвета. Например, песочно-оливковый.

На перемене можно отдохнуть на пуфах в уютных зонах. А еще - писать и рисовать прямо на стенах. У педагогов появятся возможности проводить интересные и нестандартные занятия.

"Открываются совершенно новые модернизированные лаборатории, кабинеты для универсальных занятий, различные локации, в которых можно организовывать групповую работу, делить помещение на подгруппы", - указала Алевтина Наместникова, директор школы "Южное Измайлово".

А на улице уже почти готов пришкольный спортивный кластер - футбольное поле, беговая дорожка, площадки для сдачи норм ГТО и игры в стритбол.

По программе "Моя школа" в Москве уже обновлены 55 зданий, и в этом году завершатся работы по полной реконструкции еще в ста корпусах.