Эстония запретит россиянам без вида на жительство покупать недвижимость

Власти Эстонии одобрили запрет для граждан России и Беларуси, у которых нет долгосрочного вида на жительство, приобретать недвижимость на территории республики.

По словам эстонского министра внутренних дел Игоря Таро, который выступал инициатором этого запрета, Эстония последовала примеру соседних Финляндии и Латвии, уже запретивших россиянам обзаводиться недвижимостью на своей территории. Таро мотивировал подобные меры необходимостью обеспечить "стабильность и безопасность всего региона", сообщает "Интерфакс".

Зимой министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что в стране решили провести ревизию сделок с недвижимостью, заключенных гражданами России и ряда других стран за минувшие 20 лет. По утверждению политика, прежний подход финских властей к контролю над недвижимостью был слишком наивен, что грозит негативными последствиями национальной безопасности Финляндии.

В Литве россиянам также запретили покупать недвижимость, а выдачу виз гражданам России и Беларуси сделали возможной лишь в исключительных случаях. Кроме того, не рассматриваются просьбы о выдаче временного вида на жительство.