Михалков о произошедшем с Ефремовым: "Судьба его многому научила"

Михаил Ефремов вышел из колонии больше года назад — 9 апреля 2025-го. Первые месяцы артист занимался здоровьем, а весной 2026-го вернулся к работе в театре. Руку помощи коллеге протянул Никита Михалков. Режиссер взял актера в труппу своего театра.

Теперь в Москве и нескольких других городах страны с успехом идет спектакль с участием Ефремова "Без свидетелей". В постановке Михаил Олегович играет с Анной Михалковой. Поначалу критики прохладно восприняли возвращение Ефремова на сцену, но после премьеры зал аплодировал стоя.

Михалков, выждав время, когда эмоции от премьеры утихнут, решил высказаться о работе с вернувшимся из колонии актером. "Судьба Михаила многому научила. И он выполняет в нашей совместной работе все жесткие условия, которые я поставил. С Аннушкой у них замечательный актерский дуэт получился", — заявил режиссер в беседе с "АиФ".

Никита Сергеевич рассказал, что когда спектакль привезли в Екатеринбург в зал на 4,5 тысячи зрителей, то Анна, не имеющая большого опыта работы в театре, была напугана. "Невозможно вдвоем взять и удержать такой огромный зал", — вспомнил Никита Сергеевич слова дочери Анны.

По словам Михалкова, он ни чуть не сомневался, что работа с Ефремовым и дыхание зала придадут Анне уверенность, все волнения тут же исчезнут — и тогда начнется та самая магия театра.