Погиб от удара током в бассейне певец и композитор Николай Янченко

Известный украинский певец и композитор Николай Янченко скончался в возрасте 67 лет. Трагичные новости объявила жена артиста Наталья.

Прощание с Янченко пройдет 3 июля в Виннице. Музыканта похоронят в его родном селе.

Коллеги оплакивают композитора, многих шокировала его смерть. Ирина Федишин посвятила Янченко пост на своей странице в соцсети. Она напомнила, что Николай является автором многих песен из ее репертуара.

"Для меня это особая утрата. Еще позавчера мы пели на одной сцене, общались, встречались, проводили время вместе. В эти выходные мы выступали вместе, он захотел поддержать благотворительный фестиваль. Никто и подумать не мог, что эти встречи станут последними", — рассказала артистка.

Причину скоропостижной смерти Янченко раскрыла журналистка Татьяна Редько. Оказалось, что певец погиб в результате несчастного случая.

"Коля, как же так? Такая трагическая смерть от тока в бассейне родного подворья в Стрижавке..." — написала она в личном блоге.

Николай Янченко был автором песен "Ой, чего же ты мама", "Наливай, кума!", "Моя семья" и других. Он основал этно-песенный фестиваль "Мамина печь". В 2016 году певец получил звание народного артиста Украины.