Индия сделала заявление о поставках топлива в Россию

Индия может поставлять топливо в Россию, если такая необходимость возникнет. Об этом заявил в четверг, 2 июля, индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури.

Как заверил политик, Индия как четвертая страна в мире по объемам переработки нефти располагает потенциалом для поставок топлива в Россию, а конкретные договоренности зависят от дальнейшего развития ситуации.

Также Пури подчеркнул, что Индия никогда, даже в кризисные периоды, не сворачивала экспорт нефтепродуктов в другие государства, сообщает ТАСС.

Высказываясь о публикации агентства Reuters, согласно которой Россия якобы уже начала морские поставки бензина из Индии, министр отметил, что сейчас Индия не поставляет в Россию топливо, но оно может попасть на российский рынок через трейдеров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одной из мер для избавления "от этого временно возникшего дефицита" топлива может стать импорт нефтепродуктов из других государств. При этом российский лидер подчеркивал, что ситуация некритична.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подтверждал готовность России к импорту топлива, если будут найдены договоренности по приемлемым ценам. Такие поставки, по его словам, станут шагом к стабилизации топливного рынка России, чтобы сбить ажиотажный спрос.