Анна Седокова сделала заявление о 8-летнем сыне Яниса Тиммы: вот о чем молчит семья баскетболиста

Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения его жены Анны Седоковой. Тело спортсмена нашли в одном из московских хостелов. На телефоне баскетболиста была заставка с сообщением "Позвоните Анне" и номер телефона певицы.

До сих пор не известно, зачем Янис за час до кончины звонил артистке, ведь они ожидали решения суда по разводу и уже считали себя свободными. Седокова долгое время не отвечала на вопросы о муже, но внезапно, в день его рождения решилась на откровение.

Анна рассказала, что страдала в браке с баскетболистом. Тимма держал жену в страхе, однажды даже напал с ножом. Седокова долго это терпела, теперь певица называет себя настоящей жертвой абьюза.

Однако, сочувствия от пользователей Сети артистка не получила. У многих возник вопрос: почему певица рассказала о пережитом ужасе толко сейчас? Не связаны ли ее откровения с тем, что 13 июля состоится очередной суд по наследству покойного Тиммы?

Семья Яниса уверяет, что при жизни спортсмен приобрел пять квартир в Москве, которые переписал на Седокову. При этом, у баскетболиста остался маленький сын Кристиан от первого брака, который не получил в наследство от отца ничего. 25 июня мальчику исполнилось восемь лет.

"Если ты такая набожная, то почему отнимаешь у сына и его родителей имущество?" — спросил у Анны один из подписчиков.

Седокова не стала увиливать и ответила. Анна заявила, что семья скрывает истинное положение дел. Якобы Кристиану от папы достались квартира и машина. Более того, по словам певицы, первая жена Тиммы Сана Оша уже давно нашла себе другого мужчину, а Янису запрещала показываться на проге их дома и общаться с сыном.

"У сына имеется шикарная квартира, которую он оставил при разводе. У сына имеется машина BMW. У сына имеется новый папа много лет, которого он называет папой. А с Янисом ему запрещали общаться. Я тут при чем?" — выдала Седокова.

Анна отметила, что квартиры, о которых говорят родные Тиммы — это ее личное имущество. "Никогда ни одной секундой оно не было совместным. Ипотека оформлена на меня. Каждая выплата с моего счета. Каждую копейку заработала я… Скажите, какое отношение бывшая жена и родственники имеют к ипотеке, которую я лично по документам выплачивала годы?" — написала Седокова на своей странице в соцсети.