ПВО сбила 155 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 3 июля

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В ночь на 3 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 2 июля до 7.00 мск 3 июля украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской и Курской областей. Также дроны ВСУ ликвидированы над Ростовской областью, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе сил противовоздушной обороны в окрестностях столицы. По его данным, в течение минувшей ночи на подлете к мегаполису сбито шесть украинских дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.