Российские штурмовики зачищают последние рубежи националистов в Константиновке

Один из последних опорных пунктов ВСУ на окраине Константиновки. Сопротивления нет. На тропе – убитые националисты. Пытались бежать, но их ликвидировали. Еще несколько часов назад из укрытия отстреливались бандеровцы. Теперь этот бункер послужит российским штурмовикам. Как пригодится и все, что бросил противник: тяжелые квадрокоптеры, ноутбуки, взрывчатка. С десяток националистов сдались.

Видно, что среди пленных едва ли не половина тех, кому от 40 до 60. Рассказывают: профессиональных военных в подразделениях ВСУ на Константиновском направлении мало. Почти все сбежали. Остались насильно мобилизованные. Выйти из города уже невозможно.

"Где-то противник хочет прорваться: подъезжали на технике, выгружали пехоту, пехота разбегалась, у нас разведка с неба велась, мы уже знали, куда они бегут и по этому сектору работали", - рассказывает штурмовик.

Перебрасывать подкрепление и идти на прорыв, чтобы выручить остатки своих подразделений, киевский генштаб отказался. Сегодня командование ВСУ куда больше тревожит обстановка в Дружковке и Доброполье. Первые огневые группы российских войск в пригородах. Идет работа по уничтожению дронов противника. Безопасное небо позволит начать масштабное наступление. Несколько штурмовых отрядов уже прорвались в городские застройки. В Дорополье, Дружковке, селе Анновка и лесах поблизости, начались стрелковые бои.

"Есть у нас наблюдение, "глазки", все это они контролят, где противник сидит, можем мы к нему подкрасться, ну и соответственно нам дается команда и мы начинаем выдвигаться, зачищаем лесополосы, здания", - говорит штурмовик.

Сегодня противник признал: укрепрайон ВСУ в Николаевке, что в 5 километрах от Славянска, практически смят ударами российских самолетов и реактивных установок. Но что еще опаснее, бойцы группировки "Южная" захватили на этом направлении господствующую высоту. И теперь гарнизон националистов в агломерации огнем наших гаубиц рассечен надвое. То есть отдельно Славянский и Краматорский. А это резко ослабит всю линию обороны бандеровцев в этих ключевых городах Донбасса.