Танкер Tagor, задержанный французскими военными в Атлантическом океане свыше месяца назад, отпустят. Об этом рассказали в четверг, 2 июля, в прокуратуре города Брест на западе Франции.

Местный суд принял решение оштрафовать компанию, владеющую судном, на 1 миллион евро за непредоставление доказательств принадлежности Tagor, а также за неподчинение экипажа требованиям французских военных при задержании.

Как уточнили в прокуратуре, после уплаты штрафа танкер покинет залив Дуарнене — с него снимут административный арест и перестанут препятствовать отправке по прежнему маршруту, сообщает РИА Новости.

До того французские власти грозили танкеру и экипажу куда более суровыми мерами. Местная прокуратура утверждала, что капитан судна может провести год в тюрьме, а Tagor может быть конфискован.

Киевский режим тем временем решил пойти еще дальше и объявить танкеры, которые Запад считает частью "теневого флота" России, военными мишенями. Украина в обращении к Международной морской организации утверждает, что "перевозка подсанкционных нефтепродуктов финансирует российскую агрессию, поэтому такие суда не могут считаться обычным гражданским транспортом".