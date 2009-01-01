Народ ахнул от вида Яны Рудковской в кокошнике: "Настоящая русская красавица!"

Яна Рудковская удивила новым модным образом. Во время поездки в Музей-заповедник Щелыково она предстала в эффектном наряде.

Фотографиями из поездки продюсер поделилась на своей странице в соцсети. Для фотосессии Яна выбрала образ в старорусском стиле: легкое голубое платье с мелким цветочным узором, высокий кокошник в тон и нежно-голубой платок. Необычный головной убор быстро привлек внимание подписчиков, которые привыкли видеть Рудковскую в современных дизайнерских нарядах.

Поклонники в комментариях отметили, что образ с кокошником оказался для Яны неожиданным, но очень гармоничным, а сама фотосессия получилась по-настоящему сказочной.

"Настоящая русская красавица"; "Неожиданно для Яны, но очень красиво"; "Вам очень идет этот нежный образ",;"Сразу чувствуется дух русской культуры"; "Ах, какая женщина!"; "Я потеряла дар речи от вашей красоты", — осыпали Рудковскую комплиментами.

Напомним, Яна Рудковская счастлива в браке с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Продюсер и фигурист сыграли свадьбу 12 сентября 2009 года. Пара воспитывает двоих общих сыновей. Старший наследник супругов Саша пошел по стопам знаменитого отца и тоже стал фигуристом.