Появились подробности о состоянии раненых при налете дрона на автобус Минск – Анапа

Водители белорусского автобуса, который подвергся атаке украинского беспилотника на территории Брянской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал в четверг, 2 июля, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Как сообщает телеканал "Первый информационный", пострадавших госпитализировали Вольфович выразил надежду на то, что удастся "спасти жизни нашим гражданам, нашим водителям".

Говоря о происшествии с автобусом, политик подчеркнул: речь идет не об организованной экскурсии — это "абсолютно частные поездки различных граждан", в которых невозможно гарантировать безопасность. При организации своего отдыха Вольфович призвал сограждан "думать своей головой, принимать правильное решение" (цитаты по БелТА).

Посол России в Минске Борис Грызлов, комментируя атаку на белорусский автобус под Брянском, напомнил, что это уже второй подряд целенаправленный удар украинских террористов по белорусским гражданам на территории России. Двумя неделями ранее ВСУ атаковали автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик.

Замглавы комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич, которого цитирует РИА Новости, напомнил про террористическую сущность киевского режима, который "не разделяет мирных граждан — белорусских или российских". Ставку на террор и экстремизм ВСУ делают для того, чтобы при отсутствии успехов на фронте "показать Западу, что что-то можно, чтобы финансирование шло".