Новости СВО: ситуация в Красном Лимане и Константиновке складывается для ВСУ критически

Ночью под массированными ударами были Николаев, Днепропетровск, Запорожье и, разумеется, Киев. По украинской столице было нанесено самое большое количество ударов. Местные СМИ насчитали как минимум 60 ракет разного типа - от "Калибров" до "Цирконов". И свыше 100 реактивных беспилотников "Герань-3". Попадания зафиксированы по газораспределительным станциям, обеспечивающим работу ВПК. Поражен завод "Радионикс", выпускающий системы управления для украинских ракет "Фламинго", "Файер Пойнт" и "Нептун". Сожжены сборочные цеха завода, где производят оптику для танков, БМП, зенитных установок и дальнобойных БПЛА. Под ударом - и предприятие "Киев-25", где производили системы радиоэлектронной борьбы.

"В ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - сообщили в Минобороны.

При этом украинское ПВО снова подвело. Во всяком случае, в киевских пабликах пишут, что подавляющее большинство из того, что запустили русские, долетело до целей. Пожары весь день тушили и в Киевской области. Опубликованы кадры из Бучи, где было уничтожено предприятие, связанное с оборонкой.

В Николаевской области уничтожен логистический центр, откуда беспилотники распределяли по воинским частям. Рядом взорвана АЗС, где часто останавливались большегрузы, перевозящие БПЛА. В Запорожье ликвидировано хранилище газа. Об итогах очередного массированного удара по Украине незамедлительно докладывают Владимиру Путину. В Кремле при этом подчеркивают, что удары наносят в ответ на террористические атаки Киева, который таким образом пытается скрыть свои неудачи на фронте.

Там ВСУ действительно похвастать нечем. Наши войска продолжают продвигаться вперед. В четверг Минобороны сообщило об освобождении села Пискуновка в ДНР. Критически для ВСУ складывается ситуация в Красном Лимане и Константиновке. Оба города практически полностью контролирует российская армия.

"В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку от противника юго западной части населенного пункта. За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих", - сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск.

Взятие Константиновки, говорят военные, откроет оперативный простор в направлении Славянска и Краматорска - последнего крупного узла обороны ВСУ в Донбассе.