Уровень воды легко отследить по заборам. Рядом плавает трактор. Жители на лодках патрулируют местность. Забирают то, что не забрала стихия. Грядки затоплены. Под воду ушли теплицы и летний курятник. Птиц спасти удалось, а вот урожай не выжил. Для многих жителей огород - единственное пропитание. Тем более сейчас, когда дорогу смыло бурным потоком.

Откачивать воду из подвалов приходится своими силами. Насосы есть далеко не у всех. Всего за пару дней река Чусовая поднялась на два метра, а дожди все продолжают лить.

Режим ЧС введен в 17-ти муниципалитетах Свердловской области. В пяти из них ограничено и дорожное движение. Вместо асфальтового покрытия кругом сплошная вода.

В самом Екатеринбурге мощные потоки воды едва не смыли светомузыкальный фонтан - пришлось срочно вызывать спецтехнику для его укрепления. Режим повышенной готовности объявлен в Нижней Салде - там растет уровень воды в водохранилище. Впрочем, люди стараются не унывать. Да и рыбалка стала ближе к народу - улов сам плывет в руки. Буквально в черте города.

Есть и хорошие новости: сразу в нескольких населенных пунктах вода пошла на спад. Тем не менее синоптики предупреждают: дожди в Свердловской области закончатся лишь к выходным. Зато потом - как минимум на неделю - в регионе установится 30-градусная жара.