Мишустин обсудил с кабмином энергетику в приграничье и списание долгов регионам

На закупку генераторов для Белгородской области в этом году было выделено около 500 миллионов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, на котором обсуждали поддержку энергетической инфраструктуры в приграничных регионах.

"Сегодня на такие цели направим еще 830 млн рублей, чтобы там могли дополнительно приобрести оборудование и сформировать резерв источников электроснабжения. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу света и тепла в многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также в другие социально значимые организации. Прошу Министерство энергетики оперативно довести финансирование до этого российского субъекта, чтобы там своевременно решались первоочередные задачи для обеспечения качества жизни людей", - сказал премьер.

Еще одна тема заседания - списание задолженности по бюджетным кредитам. Мишустин рассказал, что две трети долга на сумму почти 17 миллиардов погасят еще 17-ти регионам. Ресурсы, которые появятся в местных бюджетах, могут быть направлены на дальнейший рост экономики.

Также обсудили сохранение объектов культурного наследия. Речь шла об изменении в законодательстве, которые вступят в силу в сентябре следующего года. Документ регулирует сметы на реставрацию. Теперь они соответствуют реальным расходам на восстановление памятников истории и культуры.