"Вашингтон Кэпиталз" продлил контракт с 40-летним Овечкиным

Российский хоккеист Александр Овечкин подписал новое соглашение с клубом американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".

Как подтверждает "Вашингтон", сотрудничество, начавшееся еще в 2005 году, продолжится как минимум до 2027 года. Зарплата Овечкина, согласно новому контракту, составит 1 миллион долларов, предусмотрены также бонусы за сыгранные матчи в размере 4,75 миллиона долларов и подписной бонус на 3,25 миллиона долларов.

Александр Овечкин, который в сентябре отпразднует свой 41-й день рождения, подтвердил готовность продолжить спортивную карьеру фразой: "Я вернулся!" (цитата по "Интерфаксу").

В ноябре 2025 года НХЛ официально провозгласила россиянина Александра Овечкина лучшим бомбардиром в истории хоккея — он стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах лиги. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли признал, что американцам очень повезло, что за один из их клубов выступает столь одаренный спортсмен.

"Ови", как называют Овечкина американские фанаты, на этом не остановился. В марте 2026 года хоккеист забросил тысячную шайбу в карьере. Он стал вторым игроком в истории НХЛ после Уэйна Гретцки, достигшим этой отметки. Тем не менее, в этом сезоне "Вашингтон" по итогам регулярного чемпионата НХЛ не сумел пробиться в плей-офф.