Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил обсудить изменение основного закона государства с тем, чтобы получить возможность задействовать ядерный потенциал союзников по НАТО.

Как указал политик, Литва фактически является единственным государством Североатлантического альянса, в котором сохраняется запрет на ядерное оружие. Назвав это серьезным ограничением оборонных способностей, Каунас выступил за отмену соответствующего положения Конституции.

Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, рассказал, что к статье 137 Конституции о запрете ядерного оружия относятся скептически лидеры почти всех фракций государственного парламента — они полагают, что указанную норму "даже не нужно менять, а следует просто вычеркнуть" (цитата по РИА Новости).

При этом Науседа заверил, что Литва в любом случае останется участницей Конвенции о нераспространении ядерного оружия.

Эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко заявил в интервью телеканалу "Звезда", что мнение населения Литвы может не совпасть с заявлениями политиков: "В Вильнюсе они очень горячатся, а на местах, особенно в городах, которые расположены вдоль границы с Польшей и Калининградской областью, там настроения совершенно иные. У них отсутствует агрессия и присутствует настроение на восстановление нормального сотрудничества".

Специалист также скептически высказался о реальной возможности разместить ядерное оружие в Литве, поскольку вся Прибалтика — это полоса вдоль Балтийского моря шириной 300 километров, поэтому неясно, "куда там это ядерное оружие поместить, кому ему в руки сунуть".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации континента никак не способствует стабильности и предсказуемости.

Главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани назвал новинки российского ОПК, способные нести ядерные боеголовки, наглядной демонстрацией превосходства России в сфере стратегического сдерживания. Специалист подчеркнул, что это оружие невозможно перехватить, запеленговать и, следовательно, нейтрализовать.