Россия направила ноту шведскому МИД в связи с атакой БПЛА

Посол России в Швеции Сергей Беляев заявил, что Москва направила ноту шведскому МИД в связи с очередной атакой БПЛА на дипмиссию, передает ТАСС со ссылкой на ИС "Вести".

Как уточнил дипломат, беспилотник был с небольшой дальностью полета и, вероятно, запущен из Стокгольма.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России вызовет шведского посла в Москве после чрезвычайного происшествия на территории российского посольства в Стокгольме.

Дрон сбросил на территорию посольства контейнер с красной краской. Был и второй БПЛА - он упал рядом со зданием. Прикрепленная к нему бомба оказалась муляжом.

Разведка Швеции сделала тревожное заявление о России: "Назад пути нет". Подробности - на сайте "ТВ Центра".