Любовь зла — полюбишь и дипфейк: как мошенники обманывают доверчивых женщин

И снова про любовь. Точнее, о том, что любовь зла. Любовь к кумирам – странное чувство. Но некоторым хочется вписать в свою историю героя какого-нибудь боевика или красавца-серцееда из сериала. Чем и занялась жительница краснодарского края, которую дистанционно полюбил турецкий актер Керем Бюрсин.

Месяцами красавец обхаживал даму сердца в социальных сетях. Отправлял видосики и фоточки. Дама таяла. И вскоре сердцеед пообещал приехать к ней в Россию. Но денег на билет не хватало. И разомлевшая возлюбленная отправила Керему 3 с лишним миллиона рублей.

Финал был довольно банальным. Ловелас оказался гражданином Нигерии, который лепил романтические видео с помощью соцсетей, а полученные от дамы деньги обналичивал через банкомат. Суд признал героя виновным по статье "мошенничество" и упек на 3 с лишним года в колонию общего режима.

Похожая история случилась с француженкой по имени Энн. Которую полюбил, дистанционно, конечно, сам Бред Питт. Даже подарки присылал. Оказалось, смертельно болен. Нужны деньги на операцию, а Анджелина Джоли счета заблокировала. Французская муза Брэда развелась с мужем миллионером и отправила голливудскому красавцу 830 тысяч евро. Бред поблагодарил и был таков. Оказалось, мошенник.

Таких историй любви – пруд пруди. 67-летняя жительница Калифорнии Кэтрин Хадсон отдала все деньги влюбившемуся в него Киану Ривзу. Теперь живет в машине. Оказалось, никакой не Киану, а мошенники, вооруженные искусственным интеллектом. Японскую пенсионерку полюбил прямо с орбиты русский космонавт, которому не хватало денег на возвращение с орбиты.

Конечно, все они обещали жениться. А влюбленные дамы, лишившись денег, задавали себе философский вопрос: где были моги глаза? Где-где… Не верьте, женщины, в любовь по переписке. Ближе к реальности. Чтобы не убеждаться на собственном опыте в том, что в действительности все не так как на самом деле.