Кабмин снизил норматив обязательных продаж бензина на бирже

Правительство России временно снижает норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объема производства. Об этом сообщила в четверг, 2 июля, пресс-служба кабмина.

Как уточняется на официальном сайте правительства, соответствующее постановление уже подписано. Указанное решение, которое будет действовать по 30 сентября 2026 года, направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.

Под нормативом обязательных продаж бензина на бирже понимают долю всего произведенного в России топлива, которую нефтяные компании обязаны реализовывать через торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Норматив не является константой — правительство корректирует его с учетом конъюнктуры. Чем ниже норматив обязательной продажи бензина на бирже, тем больше топлива производители смогут продавать напрямую потребителям.

В числе мер, призванных стабилизировать ситуацию с топливом в России, власти называли также импорт нефтепродуктов из других государств. Индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури заявил, что его страна готова к таким поставкам — потенциал имеется.

При этом замглавы правительства России Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, заверил, что российский внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Политик отметил, что "случаются дефициты на отдельных заправках и перебои", однако они "быстро устраняются".