На Украине после заключения перемирия следует разместить международную группировку войск с широкими полномочиями, вплоть до применения военной силы против России. С такой инициативой выступил консультативный совет по международным вопросам (AIV) при правительстве Нидерландов.

В совете сочли необходимым наделить потенциальную группировку европейских войск на Украине полномочиями "для немедленного реагирования, включая применение силы при необходимости".

Под такой необходимостью предлагается понимать случаи "масштабного нарушения режима прекращения огня" — сначала ответить на нарушение перемирия должны ВСУ, а вторым эшелоном вступит в бой европейская группировка войск.

При этом Нидерланды, как полагают члены совета, должны принять активное политическое и военное участие в потенциальной международной миссии на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко рассказал, что страны НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года — они считают своей главной задачей добиться стратегического поражения России, поэтому интенсивно согласовывают планы по форсированному наращиванию военных расходов.

Президент России Владимир Путин напомнил, что по инициативе и из-за недружественных действий европейских политиков заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Однако Москва не вынашивает агрессивных планов в отношении Европы и готова даже подписать соответствующий документ.