Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в период с 8:00 до 20:00 четверга, 2 июля, 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее замглавы комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич напомнил про террористическую сущность киевского режима, который "не разделяет мирных граждан — белорусских или российских". Ставку на террор и экстремизм ВСУ делают для того, чтобы при отсутствии успехов на фронте "показать Западу, что что-то можно, чтобы финансирование шло".

Террористические атаки киевского режима не остаются без ответа. Российские бойцы нанесли новый массированный удар по Украине: уничтожены предприятия украинской "оборонки" и военные аэродромы. Украинские СМИ утверждают, что только по Киеву за ночь было применено около 60 ракет разных типов и более сотни реактивных беспилотников.