В России впервые выдали зарплату в цифровых рублях

Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова сообщила, что получила заработную плату в цифровых рублях.

Как рассказала Кахруманова в четверг, 2 июля, она участвует в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля. В нем задействованы около 30 банков, порядка 3,5 тыс. физических лиц и около 500 юридических лиц.

Представитель ЦБ пояснила, что благодаря новой версии платформы с функцией выплат по реестрам она, как и другие участники эксперимента, может расплачиваться цифровыми рублями в торгово-сервисных предприятиях, принимающих участие к проекте, сообщает ТАСС.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что использование цифрового рубля необходимо сделать массовым. Это касается как граждан, так и организаций, в том числе банков. Президент призвал масштабировать использование цифрового рубля и определиться со сроками.

Также Владимир Путин рассказал, что ближайшие 10-15 лет обещают стать временем крупнейшего технологического прорыва в мировой истории. Это будет время колоссальной технологической трансформации, а также стремительного развития искусственного интеллекта.