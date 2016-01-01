Ряду НПЗ разрешили выпуск бензина по стандартам "Евро-3" до конца года

Правительство РФ до конца года разрешило продажу бензина "Евро-3" для повышения надежности топливообеспечения, следует из постановления кабмина, опубликованного 3 июля.

"Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение... на территории Российской Федерации автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм", — говорится в документе.

Под действие постановления подпадают НПЗ, заключившие с Минэнерго до 1 июня 2019 года соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Стандарт топлива "Евро-3" был запрещен с 1 июля 2016 года.