Западную часть Украины назвали "Малопольшей" в канцелярии Навроцкого

Глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий, отвечая на вопрос журналистов о Волынской резне, назвал западные регионы Украины "Малопольшей". Его слова 3 июля передало агентство PAP.

"С моей точки зрения и с точки зрения, прежде всего, президента [Кароля Навроцкого], а также для подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры, преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, — это не тот путь, который ведет в западный мир, в мир цивилизации", — сказал он.

"Восточная Малопольша" — историческое название территории Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств Польши, использовавшееся в межвоенный период истории страны. Сейчас эта территория разделена между Польшей (Подкарпатское воеводство) и Украиной (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области).

Отношения Украины и Польши обострились после того, как Зеленский присудил имя "героев УПА"* одному из подразделений ВСУ.

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