В Иране прощаются с погибшим верховным лидером Али Хаменеи

Тысячи иранцев стекаются сегодня к мавзолею Хомейни в Тегеране, где уже выставлен гроб с телом погибшего от американо-израильского удара Али Хаменеи.

Церемония прощания с верховным руководителем страны начнётся сегодня днём с участием иностранных делегаций. В столице ждут представителей не менее ста государств. Среди которых не будет тех, кто поддержал агрессию Вашингтона и Тель-Авива.

С 4 по 6 июля проститься с лидером смогут в Тегеране. Похороны аятоллы пройдут 9 июля в его родном Мешхеде. Ожидается, что в траурных мероприятиях примут участие более миллиона человек. До проведения похорон власти Ирана отказались от ведения прямых переговоров с Вашингтоном.