Подозреваемой в подрыве личного врага Зеленского в Монако оказалась украинка

Подозреваемой по делу о взрыве в Монако и покушении на бизнесмена Ермолаева, вероятнее всего, является гражданка Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет французская пресса.

Предполагаемой преступнице около 30 лет, в последние годы она проживала в Германии. В понедельник женщина несколько часов вела наблюдение, переодевшись в мужчину, и оставила взрывное устройство у входа в здание прямо перед тем, как в него зашли бизнесмен, его спутница и 13-летний сын. После этого женщина покинула страну.

Накануне прокуратура Монако выдала международный ордер на арест. По информации французских СМИ, следствие рассматривает две основные версии покушения: причастность оргпреступности и заказ СБУ. Миллионер Ермолаев входил в список богатейших людей Украины, но из-за конфликта с режимом Зеленского уехал из страны и отказался от гражданства. Местные СМИ даже называли олигарха личным врагом украинского президента.