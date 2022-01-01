Константин Меладзе тайно получил гражданство Грузии

У Константина Меладзе обнаружилось второе гражданство. Прославленный композитор и продюсер получил паспорт Грузии.

Интересно, что пару лет назад Меладзе обновил украинский паспорт. Однако по законам Грузии у гражданина страны не может быть два паспорта, от старого необходимо отказаться. Но можно и сохранить, если разрешит лично президент.Вот только официального одобрения от Михаила Кавелашвили Константин Меладзе не получил. А значит композитор, скорее всего, отрекся от украинского удостоверения личности, рассуждает Mash.

Отметим, что в настоящее время продюсер живет в Италии. Однако Меладзе не отказывается от дохода в России. Так, за 2025 год он заработал более 100 миллионов рублей. В частности, его лейбл "Меладзе Мьюзик" заработал 100 миллионов 230 тысяч рублей чистой прибыли. За год доходы компании увеличились на 15 миллионов рублей, а с 2022 года — почти в семь раз.

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