Как готовят операторов беспилотников: навыки пригодится и на гражданке

По всей стране продолжается набор на военную службу по контракту. Особенно много желающих записаться в войска беспилотных систем, ведь опыт работы с дронами может пригодиться в будущем и на гражданке. На протяжении трёх месяцев новобранцы проходят всестороннюю подготовку - сначала на компьютерных симуляторах, а затем на полигонах, под руководством инструкторов, с боевым опытом, полученным в зоне СВО.

Отработка уничтожения техники и живой силы, противодействие БПЛА различных типов и ведение разведки. Так проходят тренировки войск беспилотных систем на одном из полигонов Подмосковья. Условия приближены к реальным боевым.

Но прежде, чем приступить к тренировкам, сначала нужно подружиться с виртуальной копией коптера. В классе компьютерной симуляции, новички часами тренируют взлет, посадку, маневрирование и уничтожение целей. Это своего рода летная школа.

"При получении боевой задачи тебе выдаётся окружность, азимут, направление света. Ну и как бы от этого мы начинаем шагать. Здесь представлены три карты. Первая это Угледар, Днепр и Остров. Предназначены для разных типов боевых задач и каждая представляет свою сложность", - объясняет инструктор.

Подготовка дрона к вылету- процесс не менее важный, каждая деталь должна быть проверена, а иногда и дважды, ведь любая ошибка на поле боя может стоить потери птички.

32-летний контрактник с позывным "Панк" в зону СВО решил отправиться, чтобы помочь стране и освоить новую специальность. Говорит: хоть и на гражданке не было опыта взаимодействия с коптерами, в учебных центрах инструкторы объясняют все доступно, да и практики много.

За ними абсолютно всё. Допустим у меня регион аграрный и, скорее всего, в ближайшем будущем прейдут на опрыскивание полей и на всём именно это. Плюс, там лесоохрана, МЧС. То есть всё в ближайшее время перейдёт на беспилотники", - говорит мужчина.

За три месяца - именно столько идет подготовка перед отправкой в зону СВО - новички становятся операторами дронов. Тем более что модернизация вооружения с каждым днем помогает выполнять всё более сложные задачи. Новый учебный самолет УН-001 выдерживает больше сотни жёстких посадок по сравнению с одноразовыми аналогами, да и перестроиться под управление боевой машиной после него можно всего после нескольких полётов.

"Мы усилили в УН-001 шасси, раму композитным материалом. Его не нужно даже ремонтировать, там меняется только винт при очень жёсткой посадке. Главным приоритетом обеспечить армию, стабильным, хорошим самолётом, для обучения", - говорит директор компании-производителя Виктор Лобанов.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В столице бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. Различные социальные меры, в том числе льготы, предусмотрены и для семей защитников Родины. Единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова в Москве работает без выходных.