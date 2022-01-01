Призывы главы МИД Украины Андрея Сибиги "сесть за стол переговоров", обращенные к России, являются откровенно абсурдными. Во-первых, российская сторона из переговоров и не выходила - вышла украинская сторона, причем не единожды. Кроме того, до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским в октябре 2022 года решение СНБО Украины о запрете любых переговоров с Москвой, напомнил замглавы МИД Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул в интервью РИА Новости, что кураторы Киева думают только о заморозке боевых действий. Они пытаются выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил. Сам же Киев не имеет никакой самостоятельности в принятии решений, а лишь транслирует то, что ему передают из европейских столиц.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 28 июня озвучил через СМИ требование к России сесть за стол переговоров. Он заявил, что "духа Анкориджа" больше не существует, и призвал Москву ответить на предложения Киева. Галузин подчеркнул: России нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир. Это возможно только на основе устранения первопричин украинского конфликта. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.