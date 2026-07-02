Певица Тейлор Свифт вышла замуж втайне от всех

Говорят, Тейлор Свифт вышла замуж. Однако грандиозная свадьба на тысячу гостей должна состояться только сегодня, 3 июля.

Бракосочетание знаменитой певицы Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси уже состоялась в штате Теннесси. Молодожены расписались в кругу близких. Точное время и место бракосочетания не уточняются, однако частный самолет певицы незадолго до этого находился в Нэшвилле, сообщает Page Six.

Сегодня же, 3 июля, артистка и ведущий игрок клуба "Канзас-Сити Чифс" устроят большую вечеринку для более чем тысячи друзей и родственников в Мэдисон-сквер-гарден.

Интересно, что в Америке эта свадьба преподносится чуть ли не как событие года. Дело в том, что Тейлор Свифт, заработавшая больше миллиарда долларов во время мирового турне Eras, пользуется бешеной популярностью в США, Южной Америке и странах Азии. В Европе она считается просто первоклассной исполнительницей.

А вот в России Тейлор Свифт не пользуется большим успехом. Вряд ли рядовой россиянин назовет хотя бы три ее песни.

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