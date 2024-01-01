Пророссийское подполье сыграло не последнюю роль в ликвидации командира 154-й механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова. Подразделение, которым командовал украинский полковник, участвовало во вторжении ВСУ в Курскую область, его перебросили в российское приграничье в августе 2024 года.

Подробностей операции подпольщики не раскрывают. Однако подчеркивают, что для киевского режима детали ликвидации станут настоящим откровением, передает ТАСС.

Полковника ВСУ обнаружили без признаков жизни 28 июня. Представители украинской армии утверждали, что признаков насилия на теле командира нет. Однако правоохранители заявили о наличии огнестрельного ранения.