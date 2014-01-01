Онкобольной Анатолий Кашпировский остался без квартиры и денег

Анатолий Кашпировский переписал столичную квартиру на свою молодую супругу. Более того, он отдает ей все гонорары.

В 2014 году Анатолий Кашпировский развелся с женой Ириной ради помощницы, уроженки Узбекистана Гулизар Чалбашовой, которая младше его на 33 года. Через пару лет влюбленный Кашпировский переписал на возлюбленную единственную квартиру - "двушку" на Митинской улице площадью 56 квадратов. Сейчас такая стоит примерно 20 миллионов рублей.

В 2023 году пара оформила отношения официально. Кроме того, как удалось выяснить SHOT, жена Кашпировского теперь контролирует и его финансы. Все доходы гипнотизера проходят через ИП Гулизар. Примечательно, что молодая супруга копит деньги на своих счетах. Так, за последние три года она закинула на них более семи миллионов рублей.

Отметим, что осенью прошлого года Анатолий Кашпировский угодил в больницу. Сообщалось, что у него внезапное ухудшение на фоне онкологического заболевания.