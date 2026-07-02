Депутаты Госдумы попросили Минцифры разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы ждут информации от Минцифры относительно эффективности и целесообразности замедления и блокировки иностранных мессенджеров, в том числе Telegram. К министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратились представители думской фракции КПРФ.

Как указано в обращении, поступившем в распоряжение "Газеты.Ru", реальная польза от блокировок сомнительна. При этом законопослушные граждане ежедневно испытывают проблемы и неудобства.

Авторы инициативы отмечают, что количество преступлений с использованием мессенджеров не падает. Звонки мошенников из-за границы, где ничего не блокируется, продолжаются. В то же время, появились проблемы со связью в прифронтовых регионах. Не приходят пуш-уведомления о ракетной опасности или угрозе БПЛА, что особенно актуально для приграничных территорий. Большие неудобства испытывает и бизнес – притом, что на блокировку мессенджера, по данным парламентариев, тратятся десятки миллиардов рублей.