Вот как сейчас выглядит соперница Кейт Миддлтон, которую прятали от публики после смерти Елизаветы II

Леди Луиза Виндзор окончила Университет Сент-Эндрюс в Шотландии. В честь выпуска любимой внучки Елизаветы II Букингемский дворец опубликовал свежее фото 22-летней красавицы. Леди Виндзор получила степень по английской литературе.

Луиза — первый ребенок принца Эдварда и Софи Уэссекской и младшая внучка королевы Елизаветы II. Часто ее называют любимицей покойной королевы, ведь Елизавета II проводила с внучкой очень много времени. Но после смерти монарха леди Виндзор ушла в тень, ее лишь изредка приглашали на важные семейные мероприятия. Поговаривают, что все из-за того, что Луиза выросла и стала настолько любима британцами, что затмила по популярности Кейт Миддлтон. Такого соперничества дворец просто не мог допустить.

Но совсем скрывать красавицу Луизу невозможно, люди постоянно задают вопросы о ней, переживают, как у нее дела. Поэтому Букингемский дворец время от времени публикует свежие фото леди Виндзор.

В честь выпускного Луизы в соцсетях королевской семьи появился снимок девушки с родителями — герцогом и герцогиней Эдинбургскими. На фото гордые родители — Эдвард и Софи — стоят рядом с дочерью, одетой в академическую мантию.

Отметим, что Луиза не станет работающим членом монархии. После выпуска из университета она на год возьмет перерыв, займется волонтёрской деятельностью и путешествиям, и только после этого определится с дальнейшей карьерой.

Эдвард и Софи всегда воспитывали детей с пониманием того, что им, скорее всего, не достанется королевское обеспечение. "Им придётся зарабатывать себе на жизнь самостоятельно", — говорила герцогиня в одном из интервью.