ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Пятигорске

Предотвращен теракт на железной дороге в Пятигорске Ставропольского края. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника международной террористической организации - уроженца одной из стран Центральной Азии.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, злоумышленник готовил нападение на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры. Он планировал использовать самодельное зажигательное устройство. Как установило следствие, действия фигуранта координировал куратор, находящийся в Сирии.

Злоумышленник провел фотосъемку на месте предполагаемого теракта. Затем он приобрел химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Потенциального террориста своевременно выявили и задержали. При обыске изъяли готовые к применению зажигательные устройства и средства связи. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту, передает ТВЦ.