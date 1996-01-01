Трагические судьбы жен самых опасных бандитов России 90-х

Романы с криминальными авторитетами 1990-х годов часто окружены мифами о роскошной безбашенной жизни, власти и больших деньгах. Однако реальные истории красавиц, которые были женами или спутницами представителей преступного мира, чаща всего заканчивались трагедиями.

Алик Гасанов и Оксана

В лихие времена имя Алика Гасанова в Тольятти знали все. Глава фирмы "Мега-Лада", финансист Рузляевской ОПГ — по сути, кошелек Дмитрия Рузляева. Вокруг миллионера Алика крутились все самые ушлые коммерсанты и высокие городские чиновники. Кроме того, за харизматичным мужчиной увивались толпы длинноногих моделей. Но Гасанов был занят.

"Повезло девчонке", — говорили о жене Алика — Оксане Лабинцевой. На первый взгляд, действительно: украинка родилась в неблагополучной семье, отец почти не "просыхал". Лабинцева окончила восемь классов школы, поступила в строительный техникум. И тут появился богатый Гасанов с "путевкой в красивую жизнь".

Оксана родила Алику двоих сыновей. Ездила на кабриолете, жила в огромной квартире, одевалась по последней моде. Девушка прекрасно знала, чем занимается ее супруг и с какими страшными людьми имеет дело. Но ее это не пугало. Более того, она участвовала в некоторых аферах мужа.

Жизнь перевернулась во время празднования 37-летия Алика. Когда мужчина вышел из ресторана покурить, его убил киллер.

Уже на второй день после смерти Гасанова его империю стали разрывать на части. С наследницей Оксаной партнеры Алика по бизнесу работать не хотели и ни во что ее не ставили. Но, будучи смелой женщиной, Лабинцева решила сопротивляться, она возомнила себя королевой. Оксана объявила о своих правах на масштабный бизнес, чем вызвала гнев бандитов.

Вскоре красотка обзавелась "крышей" в лице Андрея Милованова. Лежа в постели, он обещал ей, что защитит от всех негодяев, что вместе они заработают кучу денег и начнут жизнь с чистого листа. Но как только у Лабинцевой начались проблемы с жестокими бандитами братьями Поповыми, Милованов ее бросил. Оксане не удалось найти общего языка с Поповыми, и те заказали конкурентку. За 50 тысяч долларов Лабинцеву устранил Милованов. Посреди белого дня бывший любовник выпустил в Оксану шесть пуль.

Обезьяна и Ирина

Ирина Зироян, так же как и Лабинцева, не захотела расставаться с бизнесом мужа и поплатилась за это жизнью. В начале 90-х Ирина вышла замуж за Геру Зирояна по кличке Обезьяна. От предыдущего брака у Ирины остался сын Исмаил, которого Гера принял как родного. Жили супруги богато. Гера рулил армянским крылом Ореховской ОПГ. Но однажды Зирояну перешел дорогу главарь Мытищинской ОПГ Владо, занимавшийся наркоторговлей.

Владо стало мало Подмосковья, он пожелал расширить свои владения. Зироян был готов уступить Владо 20% своих активов. Однако Владо это не устроило, и вскоре Геру расстреляли из автомата.

Ирина стала вдовой и наследницей. К ней сразу же заявились бандиты с требованиями отдать все им. Красавице предложили хороший ежемесячный доход, но получили жесткий отказ. Ирина считала, что бывшие коллеги убитого супруга уже не так страшны, как раньше. Она легализовала криминальный бизнес Зирояна, и многим бывшим подданным в ее новой империи места не нашлось.

Мириться с таким раскладом не захотел экс-смотрящий Вааги Оганесян, он же Цо. После череды угроз бандиты ворвались в один из магазинов Ирины. Она успела спрятаться, а вот ее 18-летний сын Исмаил, работавший у мамы телохранителем, погиб. Через семь лет люди в масках расстреляли саму Ирину, спешившую на деловую встречу. Похоронили ее рядом с бывшим мужем и сыном: близкие Ирины решили, что даже после смерти ей надо держаться подальше от Геры Зирояна.

Константин Чувилин и "Мисс Россия"

В 16 лет Саша Петрова отправилась из Чебоксар в Нижний Новгород, чтобы покорить конкурс "Мисс Россия", который впервые "выехал" из столицы. Детская мечта сбылась — в 1996-м Александра стала новой королевой красоты.

Закипела работа, посыпались предложения от различных агентств. Даже в Голливуд приглашали сниматься, но мама воспротивилась. Саша отучилась два курса на факультете иностранных языков и забросила институт. Ее гражданский муж — Константин Чувилин — хотел видеть девушку рядом с собой, а не за книгами.

Костя был парнем не из простых. А 18-летней Саше нравились "плохие мальчики", особенно при деньгах, ведь в детстве и юности жила она скромно. Чувилин числился безработным, но на самом деле состоял в Чапаевской ОПГ — самой влиятельной в Чебоксарах.

Близким другом и коллегой Кости являлся директор центрального рынка — Радик Ахметов. Именно из-за рынка возник конфликт с Анатолием Доронициным, который раньше владел торговым предприятием. По версии следователей, Дороницин нанял киллера, чтобы тот устранил подсидевшего его Ахметова.

Убийца настиг Радика в компании Петровой и Чувилина. В подъезде элитного дома наемник в упор расстрелял из автомата всех троих. Преступника не смогли найти. Королеву красоты хоронили все городом, многие были знакомы с Сашей и очень ее любили.