Путин поздравил Беларусь с Днем независимости

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днём независимости Республики Беларусь. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент подчеркнул, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку является частью нашей общей истории.

Узы братской дружбы и взаимовыручки это и сегодня - надёжная основа для развития союзнических отношений. Вместе Москва и Минск смогут преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для своих граждан.