Собянин рассказал о развитии дорожной сети на территории бывшего завода "ЗИЛ"

Как меняется облик промышленных зон в Москве рассказал сегодня мэр Сергей Собянин в социальных сетях. В частности, на территории бывшего завода "ЗИЛ" вырос современный район. Возведено жильё и соцобъекты, обустроены парки и прибрежные территории.

К новостройкам обеспечили удобный подъезд: в южной части "ЗИЛа" построили больше километра новых дорог. Кроме того, сделали разворотный съезд с набережной Марка Шагала под мостом через затон Новинки.

Мэр отметил: теперь поездки по Даниловскому району стали более удобными и занимают меньше времени.