Объявлены победители конкурса спортивных проектов "Ты в игре"

В Москве сегодня объявили имена победителей шестого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре "Россия".

Организаторы назвали лучшие инициативы в восьми номинациях, а также обладателя главного денежного приза.

Всего на конкурс было подано свыше 6 тысяч заявок. Отбор проходил в несколько этапов. Финалистами стали 34 человека. Они участвовали в дополнительной образовательной программе и защищали свои проекты в Министерстве спорта.

"Энтузиасты спорта в нашей стране несут огромный вклад в достижение национальной цели, которую поставил нам наш президент, чтобы 70 процентов наших граждан регулярно занимались спортом. Чтобы были такие возможности в нашей стране, создаются условия, Правительство поддерживает множество программ", - сообщил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ.