В Царском селе завершили многолетнюю реставрацию интерьеров Екатерининского дворца

Царское село. Китайский зал Зубовского флигеля. Долгожданное возвращение. И сама Екатерина Великая, оказавшись здесь после масштабной реставрации, не заметила бы отличий!

В этом флигеле на первом этаже жил её последний фаворит - Платон Зубов, а на втором - были личные покои самой императрицы. И в экзотическом Китайском зале она принимала гостей летом 1784 года.

"Здесь проходят встречи, здесь представляются именитые гости, здесь слушают концерты, здесь проводят вечера за карточным столом, здесь обедают, то есть императрица демонстрирует этот действительно роскошный нарядный зал", - говорит Ираида Ботт, заместитель директора по научной работе государственного музея-заповедника "Царское село".

Наверняка она удивляла гостей и сокровищами своей восточной коллекции, и интерьерами. Главным украшением Китайского зала были 155 лаковых панно, созданных из створок ширм. Вероятнее всего, привезённых в Россию еще при Петре Первом. Но те, подлинные, были утрачены в годы Великой Отечественной войны. Во время реставрации приняли решение панно воссоздать. Архитекторы разработали проект, используя старинную акварель и довоенные фотографии. Не сразу, но разгадали, из чего состоит один из ярусов.

"Нижний ярус, потом уж в процессе, когда архитекторы работали над проектом, мы поняли, что это подносы, разглядывая наши черно-белые фотографии, которых не очень много", - говорит Ираида Ботт, заместитель директора по научной работе государственного музея-заповедника "Царское село".

А воплощали проект уже в китайских мастерских по старинным технологиям. Ведь, к примеру, то самое лаковое дерево, сок которого используют для покрытия панно, растет на Дальнем Востоке. Работа длилась 700 дней. Сотрудники Царского села неоднократно бывали в Китае, наблюдали за процессом и даже направляли мастеров.

"Очень мы страдали с лицами, у них лица получались такие немножко, ну как бы это сказать, мультяшные, курносенькие девушки, мы внимательно изучали это у них такие горбатые носики. А здесь вот такие хорошенькие курносенькие девушки с большими глазками, бровками, с прическами аля мадам Помпадур, хотя там никакой мадам Помпадур и не могло быть", - говорит Марина Басова, старший научный сотрудник государственного музея-заповедника "Царское село"

Художники, конечно, все исправили. Панно доставили в Царское село, смонтировали. Как и раньше - в три яруса. Верхний - это золотой лак на черном фоне. Традиционная китайская техника мяоцзинь. В среднем — самые большие коромандельские резные панно. А нижний ярус - те самые девяносто чайных подносов.

"Сюжеты здесь разные, здесь много дворцовых сцен, сцен с изображением прибрежных пейзажей. Вот есть отдельные фрагменты больших ширм, на ширме обычно сверху и снизу шли такие меньшего размера резервы - с изображением архаических предметов, мифических животных", - говорит Марина Басова, старший научный сотрудник государственного музея-заповедника "Царское село".

Восстановление панно Китайского зала стало финальным аккордом в масштабной реставрации Зубовского флигеля. Теперь всё в полной гармонии: и плафон, и орнаментальная роспись, и паркет, и потрясающие люстры. Шедевр восемнадцатого столетия открыт для посетителей.